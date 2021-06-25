Он отличается двадцатью изменениями в структуре генома, которые не характерны для большинства других вариаций «Лямбда»-штамма, пишет ТАСС.
«Лямбда»-штамм распространился по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета прошлого года. До появления индийского варианта «Дельта» на «Лямбду» приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев коронавируса в Аргентине и Чили. Известно, что в геноме данной вариации COVID-19 есть набор из восьми ключевых мутаций. Они предположительно повышают заразность вируса.
Недавно медики обнаружили новую вариацию «Лямбды» у жителя Бразилии, вернувшегося из Аргентины. Они выявили у нового типа вируса все восемь ключевых мутаций (описаны выше – это характерно для перуанского типа COVID-19 в принципе). Однако вместе с тем у этого варианта обнаружили еще 20 других изменений в структуре генома, которые с большинством разновидностей «Лямбды» не связаны. Какое именно влияние эти мутации оказывают на человека и насколько новый вариант перуанского коронавируса опаснее других, ученым еще предстоит выяснить.
Тем временем сейчас мир больше всего беспокоит такой штамм инфекции, как «Дельта». Во Всемирной организации здравоохранения, например, заявили, что он в два раза заразнее изначального варианта.
Фото: pixabay.com
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Новый опасный вариант «Лямбда»-штамма коронавируса выявлен в Бразилии
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