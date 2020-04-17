Новый Nissan X-Trail рассекретили до премьеры

Обновленный японский кроссовер Nissan X-Trail (он же Rogue) рассекретили до официальной премьеры. Изначально вседорожник планировали презентовать в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но в планы вмешался коронавирус, автосалон был отменен.





Сейчас премьеру планируется провести в конце лета, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация. Но фото обновленного кроссовера уже утекли в сеть.

Автомобиль сохранил фирменные черты дизайна решетки радиатора V-Motion, однако получил новую двухуровневую оптику.





Ожидается, что кроссовер немного подрастет и, возможно, получит семиместную версию, пишет motor.





Заметные изменения произошли в салоне. Машина получила новую мультимедиа с тачскрином, цифровую приборную панель, новый руль, беспроводную зарядку и нефиксируемый селектор КПП.





В Беларуси предыдущее поколение X-Trail предлагается сейчас с тремя двигателями: 1,6 дизель (130 л.с.), 2,0 (144 л.с.) и 2,5 (171 л.с.) бензин. Цены стартуют с отметки в 49 600 рублей.