Новый Mitsubishi Pajero станет подзаряжаемым гибридом

Новый Mitsubishi Pajero научится подзаряжаться от розетки. Возрожденный «Паджеро» унаследует гибридную схему Outlander PHEV, утверждает Autohome.

Mitsubishi Concept GC-PHEV '2013

Предполагается, что Pajero получит шестицилиндровый трехлитровый турбомотор, которому будут ассистировать 90-сильный генератор и по одному электромотору на каждой оси. Общая мощность составит 340 лошадиных сил.

Автономность на электротяге, видимо, будет примерно на уровне электрического Outlander, который может проехать с нулевым выбросом до 65 км, пишет motor.

Ожидается, что экстерьер нового «Паджеро» будет во многом перекликаться с концептом GC-PHEV, показанным в 2013 году.

Премьера возрожденного Pajero может состояться в конце 2021 года. Ранее сообщалось, что новое поколение внедорожника может быть спроектировано на общей платформе с Nissan Patrol.

Спрос на Mitsubishi Pajero в последние годы падал, и компания начала сворачивать производство модели, которая уже не продается на многих рынках. В Беларуси продажи «Паджеро» пока продолжаются, цены на внедорожник стартуют от 98 591 руб.