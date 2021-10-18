Новый министр юстиции: полагаю, что с моим коллективом мы выполним поставленные Главой государства задачи

Об этом назначенный сегодня министром юстиции экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко заявил журналистам. Министерство юстиции он назвал одним из ключевых министерств в нашей стране.

– На сегодняшний день обстановка требует оперативного решения всех вопросов. Не только касающихся экономики, социальной сферы, но и сферы юстиции, которая широка и многогранна, включает в себя работу нотариусов, адвокатов, деятельность по контролю за исполнением судебных решений, – обозначил он.

Одним из поручений Главы государства, подчеркнул Сергей Хоменко, стало совершенствование управленческой деятельности:

– Личность, общество и государство должны иметь надежную платформу в области юриспруденции. В этом моя роль. Как человек, имеющий достаточный опыт руководства большими коллективами и всю жизнь посвятивший слову «законность», как руководитель, который всегда понимал, что самое главное – это забота о людях, которые есть у меня в подчинении, и исходя из того доверия, которое оказано мне Главой государства, полагаю, что с коллективом Министерства юстиции мы выполним поставленные задачи.

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