Новый концертный сезон в Софийском соборе откроют выступления польских исполнителей

В Музее истории архитектуры Софийского собора 10 октября стартует 39-й концертный сезон. Своими выступлениями порадуют музыканты из Польши – Даниэль Прайзнер (орган) и Виктория Олексиньска (сопрано), сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
Даниэль Прайзнер с отличием окончил Краковскую академию музыки по классу органа, далее продолжил совершенствовать мастерство в консерватории Амстердама. Как участник программы Sokrates/Erasmus он обучался в Высшей школе музыки и театра в Гамбурге по классу органа и клавесина. Доцент Краковской академии музыки, доктор искусств, преподает в государственной музыкальной школе имени А. Малявского. Органист выступает в Беларуси, Польше, Нидерландах, Японии, Германии, Норвегии, России и других странах.
Виктория Олексиньска – студентка Краковской академии музыки по классу вокала, принимала участие во многих вокальных конкурсах в Польше.
Зрители услышат произведения Букстехуде, Перголези, Генделя, Кребса, Баха, Мендельсона, Моцарта и Уэббера. Концерт начнется в 15:00.
Фото из архива БЕЛТА