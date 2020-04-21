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Новый книжный магазин открывается в Калинковичах

ОАО «Белкнига» продолжает свою работу по популяризации чтения и старается сделать книгу доступной во всех уголках Беларуси даже в нынешние непростые времена. Магазин «Книги» в Калинковичах, который официально откроет свои двери для посетителей 23 апреля, станет двенадцатым магазином этой книготорговой сети в Гомельском регионе и 89-м в стране.

— Новый книжный магазин разместится по адресу г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 45а/2, — рассказали в отделе маркетинга ОАО «Белкнига». — Общая площадь магазина — 82,2 м², торговая — 64 м². В магазине будет представлен большой ассортимент товаров. Это книжная продукция (около пяти тысяч наименований), бумажно-беловые, канцелярские товары и прочие группы (более 2,8 тысячи наименований).

ОАО «Белкнига» помимо расширения географии присутствия книжной продукции по всей республике совершенствует организацию работы своего интернет-магазина. Совсем недавно была запущена бесконтактная курьерская доставка книг на дом. Чтобы приобрести новое издание, потребителю необходимо лишь выбрать понравившуюся книгу и оформить заказ на сайте magazin.belkniga.by, оплатить его через систему расчета ЕРИП и дождаться курьера.  


Фото: belkniga.by

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