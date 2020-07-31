Американская певица Билли Айлиш презентовала в интернете новую песню "My future" и разместила на YouTube анимированный ролик на нее, нарисованный режиссером Эндрю Онорато, пишет РИА Новости.
"Мы написали эту композицию в самом начале карантина, – отметила певица. – Она на самом деле очень личная и особенная для меня. Когда мы трудились над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии".
В медленной и мелодичной балладе Билли Айлиш поет о том, что влюблена в свое будущее и очень ждет встречи с ним.
За несколько часов с момента выпуска клип посмотрели более четырех миллионов раз. Кроме того, он получил миллион лайков на YouTube.
Песня "My future" – это первая работа с тех пор, как в январе Билли Айлиш представила сингл "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
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Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
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