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Новый канцлер Австрии принес присягу

Сегодня состоялась церемония присяги нового канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщает РИА Новости.


К присяге нового канцлера привел федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Церемония прошла в канцелярии главы государства.

В минувшую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.


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Фото: РЕЙТЕР
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