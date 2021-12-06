Новый канцлер Австрии принес присягу

К присяге нового канцлера привел федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Церемония прошла в канцелярии главы государства.В минувшую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.