Новый iPhone получит функции флагманских Android-смартфонов

По информации портала MacRumors, iPhone 13 получит усовершенствованную беспроводную зарядку. В мобильное устройство установят зарядную катушку больших размеров и мощные магниты. Смартфон будет подзаряжать иные гаджеты с помощью реверсивной зарядки. Данная функция на протяжении нескольких лет доступна для некоторых пользователей Android-устройств.Обновленная серия гаджетов порадует любителей продукции Аpple поддержкой записи видео в портретном режиме. Кроме того, пользователи смогут добавлять динамическое размытие к отснятым роликам. Осуществить это получится с помощью некоторых алгоритмов обработки фотографий и картинок.Презентация семейства смартфонов iPhone 13 запланирована на сентябрь текущего года. В обновленную серию войдут четыре модели, Pro-версии обретет 120-герцовый дисплей.