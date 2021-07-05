Новое поколение мобильных устройств Apple обретет опции, которые давно доступны некоторым пользователям Android-смартфонов, передает РИА Новости.
По информации портала MacRumors, iPhone 13 получит усовершенствованную беспроводную зарядку. В мобильное устройство установят зарядную катушку больших размеров и мощные магниты. Смартфон будет подзаряжать иные гаджеты с помощью реверсивной зарядки. Данная функция на протяжении нескольких лет доступна для некоторых пользователей Android-устройств.
Обновленная серия гаджетов порадует любителей продукции Аpple поддержкой записи видео в портретном режиме. Кроме того, пользователи смогут добавлять динамическое размытие к отснятым роликам. Осуществить это получится с помощью некоторых алгоритмов обработки фотографий и картинок.
Презентация семейства смартфонов iPhone 13 запланирована на сентябрь текущего года. В обновленную серию войдут четыре модели, Pro-версии обретет 120-герцовый дисплей.
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Новый iPhone получит функции флагманских Android-смартфонов
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