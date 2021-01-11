iPhone SE 2021 и AirPods Pro 2 могут выйти в апреле 2021 года.
Фото: pixabay.com
Такую информацию со ссылкой на китайские сети поставок опубликовал японский блог MacOtakara. Он, кстати, относится к достоверным источникам информации. С этим не согласен аналитик Минг Чи Куо (популярный автор прогнозов о продукции Apple) – он уверен, что в первом полугодии 2021-го новой версии компактного SE ждать не стоит.
Наушники AirPods Pro 2 могут быть меньше нынешней модели. Раньше сообщалось, что планируется видоизменить и форму. Возможно, Apple поработает над дизайном, чтобы с большей пользой использовать место для размещения компонентов.
Есть и версии, что до конца зимы Apple презентует и модификации своих смартфонов.
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Новый Iphone и беспроводные наушники Apple может презентовать в апреле
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