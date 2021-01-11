Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Новый Iphone и беспроводные наушники Apple может презентовать в апреле

Новый Iphone и беспроводные наушники Apple может презентовать в апреле

iPhone SE 2021 и AirPods Pro 2 могут выйти в апреле 2021 года. 

Фото: pixabay.com

Такую информацию со ссылкой на китайские сети поставок опубликовал японский блог MacOtakara. Он, кстати, относится к достоверным источникам информации. С этим не согласен аналитик Минг Чи Куо (популярный автор прогнозов о продукции Apple) – он уверен, что в первом полугодии 2021-го новой версии компактного SE ждать не стоит. 

Наушники AirPods Pro 2 могут быть меньше нынешней модели. Раньше сообщалось, что планируется видоизменить и форму. Возможно, Apple поработает над дизайном, чтобы с большей пользой использовать место для размещения компонентов. 

Есть и версии, что до конца зимы Apple презентует и модификации своих смартфонов. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Визажист перечислила основные ошибки в макияже для нависшего века
Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на БУТБ
Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки
В Samsung рассказали, когда презентуют смартфон Galaxy S21
В Слуцком районе пьяные родители посадили за руль 16-летнего сына
Рождественский визит в Дом ребенка № 1 Минска совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич
Дзермант: конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства
Акции Twitter упали более чем на 7% после блокировки соцсетью аккаунта Трампа
Нейрохирург рассказал, почему опасно кататься на тюбинге
В Минске с начала снегопадов вывезено 36,7 тысячи кубометров снега
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Труды и заботы
В Барановичах парень выпал из окна квартиры на девятом этаже
Фотофакт. Дикие утки и лебеди на Минском море
Белорусская сфера экскурсоводов из-за пандемии может потерять 20–30 процентов кадров
В центре Минска женщина-водитель спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала ее 15-летняя дочь
Дзермант: хотелось бы видеть активизацию Всебелорусского народного собрания в качестве органа народного представительства
В США после беспорядков у Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
Дзермант: в наступившем году начнется консолидация общества
За время действия Указа № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» в Беларуси открылась почти тысяча объектов
Массивные кроссовки и тюлевые платья: стилист назвала вещи, которые утратили актуальность в 2021 году
ОБСЕ: условия борьбы на президентских выборах в Кыргызстане были неравными
мнение
Светлана КОСАЧ
Американская трагедия
В Индонезии назвали вероятную причину крушения пассажирского самолета
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 человека с COVID-19, выписаны 1300 пациентов
В Октябрьском районе на железнодорожном перегоне пострадал пешеход
Мир за выходные: штурм Капитолия, выборы в Кыргызстане и Казахстане, очередной импичмент Трампу
Обязательно загадайте желание: что готовит новолуние 13 января 2021 года
Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 14 января
В Жлобинском районе мужчина ударил соседа по даче ножом
Мужчина ударил ножом двух милиционеров: завершено расследование дела
На торгах 11 января евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал
В Кобринском районе построят пеллетный завод в 2021 году
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
Художественный музей при университете Цинхуа переведен в список национальных музеев Китая первого класса
Погибший в Пуховичском районе четвероклассник – единственный ребенок у мамы
Более 2,1 тысячи многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году
На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тысячи детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
Под Гомелем на пожаре пострадали мать и двое детей
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии
В Беларуси увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия
В Калинковичском районе девочка-подросток пострадала при розжиге печи
Всю неделю ГАИ будет дежурить на наиболее напряженных участках дорог около учебных заведений
Японцы хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Рождественские яблоки
В Столинском районе несовершеннолетний угнал авто
Прогноз погоды на 12 января: небольшой снег, гололедица и до 11 градусов мороза
Врач перечислила опасные утренние привычки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ