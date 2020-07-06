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Новый институт, который займется дополнительным образованием, создан при БГУ

Новая структура объединит действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки (ФПКиП) и учебный центр доуниверситетского образования, рассказали в пресс-службе вуза. 

Новый институт станет координационным центром в сфере дополнительного образования взрослых и довузовской подготовки белорусских и иностранных граждан в БГУ.

 Реорганизация подразделений направлена на оптимизацию научно-методических и административных процессов, снижение внутренней конкуренции в комплексе БГУ, увеличение объема предоставляемых услуг и повышение качества обучения, укрепление материально-технической базы рассказали в вузе.

И добавили, что деятельность факультета доуниверситетского образования иностранных граждан будет сконцентрирована на наращивании экспорта образовательных услуг, работе с иностранцами с использованием ИКТ, их сертификационном тестировании и контроле знаний.

 ФПКиП активизирует работу по организации и проведению программ дополнительного образования взрослых. Учебный центр доуниверситетского образования углубит профориентационную деятельность среди белорусских абитуриентов подытожили в БГУ.

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