Новый институт, который займется дополнительным образованием, создан при БГУ

Новая структура объединит действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки (ФПКиП) и учебный центр доуниверситетского образования, рассказали в пресс-службе вуза.

Новый институт станет координационным центром в сфере дополнительного образования взрослых и довузовской подготовки белорусских и иностранных граждан в БГУ.

— Реорганизация подразделений направлена на оптимизацию научно-методических и административных процессов, снижение внутренней конкуренции в комплексе БГУ, увеличение объема предоставляемых услуг и повышение качества обучения, укрепление материально-технической базы, — рассказали в вузе.

И добавили, что деятельность факультета доуниверситетского образования иностранных граждан будет сконцентрирована на наращивании экспорта образовательных услуг, работе с иностранцами с использованием ИКТ, их сертификационном тестировании и контроле знаний.

— ФПКиП активизирует работу по организации и проведению программ дополнительного образования взрослых. Учебный центр доуниверситетского образования углубит профориентационную деятельность среди белорусских абитуриентов, — подытожили в БГУ.