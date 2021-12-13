Новый губернатор Витебской области: нужно обратить внимание на образование и идеологию

Назначенный сегодня Президентом новый председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин рассказал журналистам, что не намерен выделять вниманием какую-либо из сфер в развитии области:



– Это малая родина, а значит, с еще большим рвением будем поднимать все сектора. Невозможно выделить что-то более важное, что-то менее важное. Последние годы, к примеру, показали, что здравоохранение очень важно. Последний год показал, что очень сильно нужно обратить внимание на образование, идеологию.



По его словам, большое значение имеет и развитие села, поскольку дает внушительные объемы экспорта:



– Но село даст хлеб, а на масло надо заработать, в том числе с помощью промышленности. Поэтому нет ничего более приоритетного или менее.



Субботин также рассказал, что планирует наладить сотрудничество с отдельными регионами России.