Новый год все ближе: 200 тематических праздничных мероприятий состоятся в столице

Культурная программа новогоднего праздника в столице радует своим разнообразием. Более 200 мероприятий и 22 площадки для гуляний и веселой встречи нового, 2022 года ждут минчан и гостей столицы.





О плане праздничных мероприятий вкратце рассказала Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома.

Основными территориями отдыха в новогоднюю ночь станут площадки у Дворца спорта, где развернется ярмарка, а также Верхний город. В каждом микрорайоне запланированы новогодние гуляния. Сценарии многих торжеств и интерактивных программ у новогодних елок будут связаны с Тигром – символом наступающего 2022 года.

Интерактивные мероприятия на Ратушной площади будут проходить трижды в день и радовать минчан до 2 января. Запланирована интересная игровая программа для самых маленьких. Квесты для ребят постарше состоятся при использовании QR-кода, так что не забудьте захватить с собой на главный праздник мобильный телефон.

В новогоднюю ночь у центральной праздничной площадки – возле Дворца спорта – с половины первого ночи и до четырех утра состоится концертная программа «Шкатулка желаний» с участием популярных артистов белорусской эстрады: Ирины Дорофеевой и Алены Ланской, Германа Титова и других. Зрителей ждут пиротехническое и лазерное шоу, подарки от Деда Мороза и Снегурочки для самых активных.





1 января с 17:00 у Дворца спорта состоится молодежная танцевальная программа «Энергия Нового года» с участием диджеев и молодых исполнителей. Завершит серию праздничных концертов Рождественская программа (7 января с 18:00) под названием «Свет рождественской звезды».

Столичные театры и кинотеатры приготовили яркую и разнообразную программу с премьерными показами. А Белгосцирк до 9 января ждет детей на шоу «Магия бабочки, или Новогодние чудеса в цирке».