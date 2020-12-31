В период новогодних праздников россияне традиционно чаще обращаются в сервисные центры, чтобы починить свои смартфоны, сообщает РИА Новости.
Фото: ichip.ru
Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как снизить риски поломки мобильных устройств.
Он отметил, что с гаджетами во время праздников случаются самые необъяснимые вещи. Но в этом году опасностей меньше из-за отмены многих мероприятий. Хотя полностью он ее не исключает.
– Из-за пандемии COVID-19 большинство массовых мероприятий отменено, и в целом ритм нашей жизни изменился. Таким образом, риск потерять, разбить или утопить смартфон теперь гораздо меньше, – сказал эксперт.
Праздничные застолья и вечеринки представляют угрозу и для оболочки смартфонов. Самую серьезную – для данных, которые в них хранятся.
В целях профилактики специалист рекомендует создать резервные копии. При утере устройства или его поломке данные сохранятся либо их можно будет легко восстановить.
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Новый год назвали угрозой для смартфонов
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