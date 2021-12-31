Новый год на Камчатке, сын в подарок, лесная романтика: топ-5 историй наших читателей о встрече Нового года





В финале нашего спецпроекта «Необычный Новый год» мы представляем пять рассказов наших читателей, опубликованных в соцсетях издательского дома «Беларусь сегодня» о необычном Новом годе и семейных традициях встречи главного зимнего праздника. Их авторы получили сладкие подарки – новогодние торты от партнера спецпроекта Булочно-кондитерской компании «Домочай».

Виктория Литвинец, Могилев:





Новый год – это волшебный праздник, которого ждут не только дети, но и взрослые в нашей семье. В канун Нового года все заняты подготовкой к торжеству. И, конечно же, этот праздник не обходится без новогодних традиций.

Дети пишут Деду Морозу письма. Сами изготавливают конверты, рисуют марки, а также в письме обязательно рисуют новогодние картинки. Нужно непременно порадовать Дедушку Мороза. Когда письма готовы, дети наперегонки несут их в почтовый ящик. Считается, что кто первый опустит конверт, тот первый и получит свой долгожданный подарок. Ведь все знают, что всё, о чем дети пожелали в письме, обязательно исполнится!

Следующая традиция, без которой нельзя представить наш новогодний праздник, – это украшение елки. Наряжаем мы елку всей семьей. Дети старательно развешивают игрушки, ну а мы с мужем украшаем ее мигающими разноцветными гирляндами. Дети верят в то, что Дед Мороз приходит ночью и оставляет подарки под елочкой, а если она Морозу не понравилась – подарков не жди. Когда елка наряжена, мы собираемся всей семьей возле нее и произносим заветные слова: "Раз, два, три – елочка, гори!" и включаем огоньки. Зажигание огней на новогодней елке – это для нас явление чего-то чудесного и волшебного. Поэтому к данной традиции все относятся с особой ответственностью. Обязательно каждый год мы едем всей семьей на новогоднюю ярмарку и покупаем новую игрушку для елочки. Мы считаем, если елка будет в новом наряде, значит, Новый год принесет все только хорошее.

Все время, которое мы проводим всей семьей вместе на новогодние праздники, бесценно. А семейные традиции на Новый год формируют невидимые эмоциональные ниточки взаимосвязи между всеми членами нашей семьи.

Наталия Ромашко, Витебск:

13,5 года прожила на Камчатке. Как и все живущие там, увлекалась туризмом, лыжами. Частенько выбирались на отдых к вулканам или на побережье Тихого океана. Зимой добирались на самодельных санях типа квадроцикла, с прицепом. Привязывалась веревка, и за нее цеплялись лыжники. Рюкзаки – в прицеп. В 1983 году решили так отметить Новый год. Добрались до места уже затемно, поставили палатки. Костер, чай с коньяком, гитара по кругу! Незабываемые впечатления! Самый приятный сюрприз был с утра, когда обнаружили, что палатка стоит возле горячего источника. Какой был кайф нырять прямо из палатки в горячую воду после зябкой ночи! Отдыхали мы там три дня.

Таша, Минск:





Самый запоминающийся Новый год был 2013. Все было как всегда. Подготовка к празднику. То есть приготовление вкусняшек на стол. Украшение дома. Позже к вечеру 31 декабря поздравления по телефону родственников, друзей с наступающим праздником. Ну вот стол накрыт, елочка переливается огоньками, семья в сборе. Сели за стол в 23:00. Проводили старый год. Вспомнили, что было плохого, что – хорошего. По телевизору Президент Александр Лукашенко поздравляет белорусов с наступающим Новым годом. Вот и на часах осталась минута до наступления главного праздника. Начался секундный отсчет. У моих домашних, близких шампанское разлито по бокалам. Каждый загадывает желания. Часы бьют начало 2013 года. Все друг друга поздравляют. Желают здоровья, счастья, мира, а у меня в это время роды начались (была на девятом месяце беременности). И все произошло так стремительно, что я эту новогоднюю ночь провела в родильном отделении. Но получила главный подарок на Новый год – СЫНА. Подарок на всю жизнь. Мой подарок уже в третьем классе. И Новый год в моей семье – это в первую очередь день рождения сынули. Моего новогоднего подарка.

Светлана Анатольевна, Бобруйск:





Утро первого января. Папа в больших валенках уже походил по снегу и натоптал в коридоре и возле елки. Я караулю, чтобы дети не подсмотрели. Потом зову всех. Охи, ахи, старшие потрошат подарки. Младший, трехлетний, смотрит большими глазами на тающие снежные следы. Папа говорит, что и ему хотелось бы подарка, хоть бы бутылочку гарэлки... Недолго думая, малыш выбегает на крыльцо и громко кричит: "Дед Мороз, плинеси папе холельки!" Сын решил, что Дед Мороз ушел недалеко, раз еще снег с его валенок не растаял...

Очень долго мы это вспоминали, смешили рассказом своих новогодних гостей...



Во избежание некоторых вопросов... Папа у нас был любящий, работящий и очень малопьющий. Видимо, не подумав, что это непедагогично, ляпнул что в голову пришло.

А так как "из песни слов не выкинешь", то и рассказываю без прикрас, что было.

Наталья, Могилев:

Много лет мы встречаем Новый год за городом в уютном деревянном домике, который расположен на высоком берегу небольшой речушки, в окружении лесного массива. Здесь в абсолютной тишине и покое наслаждаемся каждой минутой в гармонии с природой. Когда выпадает снег, в этом райском уголке воцаряется настоящая сказочная атмосфера и волшебство новогодней ночи чувствуется сильнее. Может, поэтому и сбываются все мечты и желания. Традиционная русская баня под массаж ароматных веничков с горячим травяным чаем и медом, проводы старого года, вручение подарков и праздничное застолье в кругу самых близких людей в каминном зале при свечах, с песнями под аккомпанемент гитары… Что может быть лучше?!

С Новым годом! Пусть сбудутся все мечты!