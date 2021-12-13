Новый глава ЦИК Карпенко: предстоящий референдум по изменению Конституции – серьезная и кропотливая работа

Игорь Карпенко, назначенный сегодня Президентом на должность председателя Центральной комиссии по Республике Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, признался, что назначение для него было неожиданным. Между тем он напомнил, что принимал активное участие в избирательных процессах в 2006, 2010 и 2015 годах. По его словам, главная задача, которую поставил при назначении Глава государства, связана с теми изменениями, которые предлагаются в Конституцию в рамках референдума:
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– Нам необходимо будет организовать работу по законодательному закреплению тех новаций, которые появятся после принятия измененной Конституции. В частности, велась речь о том, что председатель ЦИК может избираться по-другому, нежели так, как это происходит сейчас. Могут быть и другие изменения, которые потребуют тщательной проработки, в том числе связанные с территориями, всеми заинтересованными ветвями власти, чтобы отстроить избирательную систему соответствующим образом.
Игорь Карпенко напомнил, что предстоящий референдум по изменению Конституции – серьезная и кропотливая работа:
– Начиная с формирования территориальных комиссий, заканчивая организацией проведения этого масштабного политического мероприятия.
По словам нового председателя ЦИК, он также примет участие в подборе кандидатур на должность нового министра образования:
– Мы поднимем, посмотрим резервы кадров, чтобы действительно те новации и нормы нового Кодекса об образовании, правила приема, все то, что мы определили с участием Главы государства на педагогическом совете, продвигалось вперед и развивало систему образования.
Игорь Карпенко рассказал, что тесно сотрудничал и взаимодействовал с прежним председателем ЦИК Лидией Ермошиной, когда возглавлял минскую городскую избирательную комиссию.
Отвечая на вопросы журналистов, новый глава ЦИК также рассказал, что освещать деятельность избирательного процесса комиссия будет так, как это предусмотрено по Конституции и законодательству. Он также напомнил, что впереди членом ЦИК ждет согласование в Совете Республики.