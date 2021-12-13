Новый глава ЦИК Карпенко: предстоящий референдум по изменению Конституции – серьезная и кропотливая работа

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БЕЛТА

Игорь Карпенко напомнил, что предстоящий референдум по изменению Конституции – серьезная и кропотливая работа:По словам нового председателя ЦИК, он также примет участие в подборе кандидатур на должность нового министра образования:Игорь Карпенко рассказал, что тесно сотрудничал и взаимодействовал с прежним председателем ЦИК Лидией Ермошиной, когда возглавлял минскую городскую избирательную комиссию.Отвечая на вопросы журналистов, новый глава ЦИК также рассказал, что освещать деятельность избирательного процесса комиссия будет так, как это предусмотрено по Конституции и законодательству. Он также напомнил, что впереди членом ЦИК ждет согласование в Совете Республики.