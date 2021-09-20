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Новый глава МТС: компания будет предлагать на рынке новые продукты

Владислав Андрейченко сегодня был назначен на должность директора СООО «Мобильные ТелеСистемы». Общаясь с журналистами после встречи с Президентом, Андрейченко рассказал, что Александр Лукашенко, говоря о миссии компании в нашей стране, в которой 51% акций принадлежит государству, прежде всего назвал информационную безопасность. 

– Кроме этого, в своей работе мы будем продолжать делать нашу жизнь удобнее, интереснее. Это возможно с использованием новых технологий и скорости интернета, – заявил Андрейченко. По его словам, компания также будет предлагать на рынке новые продукты. Особое внимание – комфортным условиям работы для сотрудников. 

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