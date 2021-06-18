Барановичский район имеет большое значение для Брестской области. Об этом рассказал журналистам председатель Барановичского райисполкома Сергей Карпенко по итогам кадрового дня у Президента. По словам Сергея Карпенко, несмотря на незначительную долю промышленности, Барановичский район обеспечивает существенный объем валовой продукции сельского хозяйства:
Фото: БЕЛТА
– За прошлый год она составляла около 12,5 процента, за пять месяцев этого года – более 14 процентов. Результативность работы региона скажется на показателях области в целом.
Сергей Карпенко курировал различные сферы, значительное время проработал в сельском хозяйстве. Он поделился своим взглядом на секрет результативности в этой отрасли:
– При согласовании Глава государства особенно обратил внимание и нацелил на работу с кадрами. Трудовая дисциплина – то, что лежит в основе достижения успеха.
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Новый глава Барановичского района: в основе успеха – дисциплина
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