Новый формат "Славянского базара" планируется сохранить

Свои предложения по данному вопросу озвучил руководитель форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий. Он предложил придерживаться временного промежутка проведения фестиваля в четыре дня (в прежние годы форум длился около недели). Сокращение сроков позволит объемно наполнить программу и максимально задействовать все ресурсы. Также руководитель форума считает целесообразным вновь использовать для фестивальных проектов крытые площадки и развивать мероприятия в формате open air, которые наиболее востребованы молодежью.Особое внимание Глеб Лапицкий считает необходимым уделить рекламно-информационной кампании фестиваля внутри Беларуси и за пределами, индивидуальной работе со спонсорами, внедрению новых рекламных услуг. В связи с этим дирекция форума предлагает провести промотур юбилейного фестиваля в разных странах мира, по возможности совместить его с национальными отборами на вокальные конкурсы., – подчеркнул Глеб Лапицкий.В этом году "Славянский базар в Витебске" прошел с 16 по 19 июля. В нем приняли участие представители 23 стран мира. На фестивале было аккредитовано 3,7 тысячи человек, в том числе звезды класса А, участие которых организаторам удалось обеспечить, несмотря на все организационные трудности. Также были привлечены к работе 130 волонтеров, что укрепило работу многих фестивальных служб. На 15 фестивальных площадках, в числе которых были и новые (открытая сцена у концертного зала "Витебск" и территория парка им. Советской Армии) прошло более 100 мероприятий. В них приняли участие 67,5 тысячи зрителей. События форума освещали более 330 аккредитованных представителей средств массовой информации.