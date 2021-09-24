Новый этап реставрации Брестской крепости по проекту СГ оценивается в 500 млн российских рублей

- уточнила она.Реализация проекта запланирована на 2022-2024 годы.Масштабная реконструкция прошла в Брестской крепости и в 2018-2020 годах. Тогда по проекту Союзного государства было выполнено 16 мероприятий по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений. На консервацию руин, создание новых экспозиций, обновление декоративно-художественной подсветки, кровель, моста через Мухавец и другие работы из союзного бюджета было выделено около 300 млн российских рублей.- подчеркнула председатель Посткома.В Бресте сегодня прошли мероприятия по случаю 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 65-летия Музея обороны.