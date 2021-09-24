Новый этап реставрации Брестской крепости по проекту СГ оценивается в 500 млн российских рублей

Союзное государство продолжит финансирование работ по реставрации и музеефикации сооружений в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Об этом заявила руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, передает БЕЛТА.
- Подготовлен проект по реконструкции и музеефикации Брестской крепости. Предполагается капитальный ремонт главного монумента "Мужество", центрального входа "Звезда". Предусмотрена реставрация южной казармы, Северных ворот и еще ряда позиций. Это достаточно большая сумма денег из союзного бюджета. Предложения, которые сформированы белорусской стороной, оцениваются примерно в 500 млн российских рублей. Если будет пройдена экспертиза, каждая копейка подтверждена, проект будет рассмотрен в Постоянном комитете и в Парламентском собрании, - уточнила она.
Реализация проекта запланирована на 2022-2024 годы.
Масштабная реконструкция прошла в Брестской крепости и в 2018-2020 годах. Тогда по проекту Союзного государства было выполнено 16 мероприятий по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений. На консервацию руин, создание новых экспозиций, обновление декоративно-художественной подсветки, кровель, моста через Мухавец и другие работы из союзного бюджета было выделено около 300 млн российских рублей.
- Реконструкция мемориального комплекса - это проект Союзного государства, но прежде всего это наш, белорусский памятник, на который всегда в национальном бюджете находились средства и финансирование. Брестская крепость - наше общее достояние, подвиг советского народа, а он бессмертен. Такие памятники нужно сохранять для потомков как память о поколении, благодаря которому мы можем жить под мирным небом, - подчеркнула председатель Посткома.
В Бресте сегодня прошли мероприятия по случаю 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 65-летия Музея обороны.