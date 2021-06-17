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Новый экскурсионный маршрут откроется на Комсомольском озере

На Комсомольском озере 22 июня откроется новый экскурсионный маршрут, сообщает "Минск-Новости".


Об этом рассказала начальник экскурсионно-методического отдела учреждения «Информационно-туристский центр «Минск» главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Анна Сажнева.

Мероприятие посвящено 80-летию со дня планировавшегося торжественного открытия озера, которое было сорвано 22 июня 1941 г. из-за начавшейся Великой Отечественной войны. 

– Открытие нового экскурсионного маршрута в этот день очень символично, – рассказала А. Сажнева. – Таким образом мы выскажем благодарность всем, кто сделал вклад в строительство Комсомольского озера и кто отдал свои жизни за нашу возможность жить под мирным небом. Экскурсоводы обещают, что маршрут будет интереснее обзорной экскурсии. 

Теплоход будет отправляться от пристани, которая находится рядом с остановочным пунктом «Комсомольское озеро» на пр. Победителей. С корабля будет открываться вид на всю акваторию озера, парк Победы и Троицкое предместье. Судно будет проходить около фонтанов, которые подсвечиваются в темное время суток.  

По плану поездки на акватории Комсомольского озера будут организовываться по заказу в выходные дни. График может корректироваться в соответствии со спросом на услугу. 

Экскурсионный маршрут разработан учреждением «Информационно-туристский центр «Минск» главного управления спорта и туризма Мингорисполкома» совместно с Республиканским общественным объединением «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков» и партнерами. 

Фото: БЕЛТА
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