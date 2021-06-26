Новый драмтеатр приглашает на хулиганскую сказку-шутку «Принц и чудовище» - стрим

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Новый драматический театр приглашает на площадь Свободы 26 июня. Здесь маленькие зрители увидят хулиганскую сказку-шутку «Принц и чудовище» — озорной и веселый спектакль по пьесе Е. Тыщука. В некотором царстве жила-была принцесса. Нет не простая принцесса, а принцесса - хулиганка, безобразница и озорница, точнее чудовище. Какие приключения с ней происходят и почему ее так называют вы узнаете посмотрев наш спектакль. Хулиганская сказка-шутка придется по вкусу как детям, так и их родителям, ведь весь этот приключенческий кавардак не без глубокого смысла и морали. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».