Популярный столичный коллектив – Новый драматический театр – едет на гастроли в Москву.
В российской столице на сцене Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России 17 июня коллектив покажет спектакль «Я вещь…» по пьесе Александра Островского «Бесприданница» в постановке главного режиссера театра Сергея Куликовского.
Надо сказать, что это не первое выступление белорусского театрального коллектива на этой гостеприимной площадке. Некоторое время назад своим творчеством со зрителями делилась труппа независимого театрального проекта «ТриТформаТ» со спектаклем «Три сестры» в постановке ученицы кинорежиссера Сергея Соловьева Татьяны Самбук. На спектакль даже пришел Филипп Киркоров. (Может, певец заглянет и на спектакль Нового, чем черт не шутит?)
Также на сцене комплекса с постановкой «Вечер» по пьесе драматурга Алексея Дударева выступал Национальный академический театр им. Я. Купалы и звезды Большого театра оперы и балета Беларуси с концертной программой.
«Я вещь…» – динамичное и современное прочтение пьесы Островского без излишнего надлома и экзальтации. Режиссер Куликовский очистил историю от шелухи предыдущих интерпретаций и предложил чистый театральный дистиллят для эстетов.
– Нет нужды говорить о том, что для любого коллектива гастроли в такой театральной Мекке как Москва – большая ответственность и честь, – говорит директор Нового театра Василий Мартецкий. – Показывать пьесу Островского в родном городе Островского – что может быть волнительнее?
Фото предоставлено Новым драматическим театром
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Новый драматический театр едет на гастроли в Москву
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