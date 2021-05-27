Новый драматический театр едет на гастроли в Москву

В российской столице на сцене Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России 17 июня коллектив покажет спектакль «Я вещь…» по пьесе Александра Островского «Бесприданница» в постановке главного режиссера театра Сергея Куликовского.Надо сказать, что это не первое выступление белорусского театрального коллектива на этой гостеприимной площадке. Некоторое время назад своим творчеством со зрителями делилась труппа независимого театрального проекта «ТриТформаТ» со спектаклем «Три сестры» в постановке ученицы кинорежиссера Сергея Соловьева Татьяны Самбук. На спектакль даже пришел Филипп Киркоров. (Может, певец заглянет и на спектакль Нового, чем черт не шутит?)Также на сцене комплекса с постановкой «Вечер» по пьесе драматурга Алексея Дударева выступал Национальный академический театр им. Я. Купалы и звезды Большого театра оперы и балета Беларуси с концертной программой.«Я вещь…» – динамичное и современное прочтение пьесы Островского без излишнего надлома и экзальтации. Режиссер Куликовский очистил историю от шелухи предыдущих интерпретаций и предложил чистый театральный дистиллят для эстетов., – говорит директор Нового театра Василий Мартецкий.Фото предоставлено Новым драматическим театром