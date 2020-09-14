Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами

отметил, что в РНПЦ необходимо усовершенствовать оказание терапевтической и кардиохирургической медпомощи.Кафедра кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, которой Наталья Митьковская руководила до настоящего времени, имеет очень тесные международные контакты. В частности, это 25-летнее сотрудничество с японскими коллегами и 22-летнее – с канадскими., – сказала она.Новый руководитель РНПЦ высказалась о задачах, которые ставит перед собой, приступая к работе в новой должности., – сказала Наталья Митьковская.С РНПЦ "Кардиология" Наталью Митьковскую связывают многолетние отношения. В частности, в 2003 году в этом центре она защищала докторскую диссертацию., – добавила она.Наталья Митьковская – врач высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии. Владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, методологией экстракорпоральной детоксикации организма. Ее научные работы посвящены, в частности, изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии, разработке методов оценки и коррекции кардиоваскулярного риска у людей с коморбидной патологией, у пациентов после трансплантации печени, почек, легких, обоснованию и оптимизации применения интервенционных и экстракорпоральных технологий. Под руководством Натальи Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций, в том числе одна в Каролинском институте.