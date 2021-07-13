Ноутбуку MacBook Pro текущего года достанется слот для карты памяти, передает РИА Новости.
В новый гаджет, по словам блогера Люка Маини, установят слот под карты стандарта UHS-II. Такой носитель может работать со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Вместе с тем MacBook Pro будет иметь и сканер отпечатков пальцев Touch ID.
Apple еще в 2016 году оставила линейку профессиональных лэптопов без слота для карты памяти. Многие пользователи были недовольны такими переменами. Особенно новшество не порадовало фотографов и видеомонтажеров.
Отметим, что очередное поколение ноутбуков MacBook Pro представят во время презентации, которая, как предполагается, пройдет осенью нынешнего года. Гаджеты будут основаны на собственных ARM-процессорах Apple.
Фото: Apple
Опубликовано:
738
Новый Apple MacBook Pro получит давно забытую возможность
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter