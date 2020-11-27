За день количество инфицированных увеличилось на 27 543. Это максимальный показатель в стране с начала пандемии, пишет РИА Новости.
Сообщается, что темп прироста достиг 1,3%. Летальных исходов за сутки в России было 496, а выздоровели более 26 тысяч пациентов.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 2 215 533 случая заражения COVID-19. 38,5 тысячи из них умерли, более 1,71 миллиона побороли болезнь.
Фото: РИА Новости
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Новый печальный антирекорд. В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
Новый печальный рекорд. В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
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