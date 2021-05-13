Новыми поездами бизнес-класса, курсирующими между Минском и Могилевом, уже воспользовались более 65 тысяч пассажиров

– рассказывает. –Маршрут обслуживают дизель-поезда серии ДП, которые могут разгоняться до 140 километров в час. Три или шесть вагонов – зависит от дня недели и уровня транспортной активности пассажиров. Журналисты прокатились в шестивагонном поезде, рассчитанном на 311 мест для сидения.Нажимаем на специальную круглую кнопку для открытия двери (во время движения она блокируется) и оцениваем: просторный салон, мягкие кресла с индивидуальными розетками и регулировкой положения спинки и подлокотников, система кондиционирования воздуха. У проводника можно заказать чай и кофе с сопутствующими товарами, рассчитаться за них наличными или картой. Бортовой медиасервер позволяет смотреть в пути фильмы, слушать музыку, читать книги. Каждый поезд оборудован системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. В одном из четырех туалетных комплексов есть пеленальный столик. А многофункциональная зона позволяет перевозить детские коляски, велосипеды и крупный багаж.Кому и этого мало, могут купить билеты в первый класс. Там кожаные сиденья, более свободное расположение кресел, есть кнопка вызова проводника. Эта часть вагона дополнительно отделена стеклянной перегородкой, что дает пассажирам больше уединения.Большое внимание в новых дизель-поездах уделили безбарьерной среде. Пониженный пол и оборудованные выдвижными ступеньками двери делают процесс посадки максимально быстрым, удобным и безопасным. Есть специальные места для проезда инвалидов-колясочников и сопровождающих их людей. С оглядкой на эту категорию пассажиров спроектирован и туалетный комплекс. Информационная навигация выполнена с использованием шрифта Брайля.– частый гость в Могилеве, где живут ее родственники.– делится девушка. –