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  2. Новыми поездами бизнес-класса, курсирующими между Минском и Могилевом, уже воспользовались более 65 тысяч пассажиров

Новыми поездами бизнес-класса, курсирующими между Минском и Могилевом, уже воспользовались более 65 тысяч пассажиров

Красивый, комфортабельный, быстрый, безопасный, пунктуальный. Белорусская железная дорога презентовала новый транспортный продукт – пассажирские перевозки в сообщении Могилев – Минск. Ежедневно между этими городами курсируют три пары поездов межрегиональных линий бизнес-класса с остановками на станциях Осиповичи, Елизово и Несета.


– На самом деле на указанный маршрут они вышли в декабре 2020 года, и сегодняшней презентацией подводим итоги работы за 5 месяцев, – рассказывает первый заместитель начальника пассажирской службы БелЖД Александр Дрожжа. – За время эксплуатации данных дизель-поездов в сообщении Минск – Могилев ими воспользовались более 65 тысяч пассажиров. И месяц от месяца спрос растет. Видим только хорошие отзывы о качестве проезда, комфорте, скорости – то есть люди удовлетворены. Это не может не радовать, поскольку мы понимаем, что создали продукт, который ожидали пассажиры. Время показало, что они ценят не только достойные условия, но и скорость. Сравните сами: раньше поезд находился в пути вплоть до 4 часов 28 минут, что доставляло некоторые неудобства. Сейчас время  в пути из Минска в Могилев сократилось до 2 часов 45 минут. Это сравнимо с автомобильным транспортом, только уровень комфорта и безопасности выше.


Маршрут обслуживают дизель-поезда серии ДП, которые могут разгоняться до 140 километров в час. Три или шесть вагонов – зависит от дня недели и уровня транспортной активности пассажиров. Журналисты прокатились в шестивагонном поезде, рассчитанном на 311 мест для сидения.


Нажимаем на специальную круглую кнопку для открытия двери (во время движения она блокируется) и оцениваем: просторный салон, мягкие кресла с индивидуальными розетками и регулировкой положения спинки и подлокотников, система кондиционирования воздуха. У проводника можно заказать чай и кофе с сопутствующими товарами, рассчитаться за них наличными или картой. Бортовой медиасервер позволяет смотреть в пути фильмы, слушать музыку, читать книги. Каждый поезд оборудован системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. В одном из четырех туалетных комплексов есть пеленальный столик. А многофункциональная зона позволяет перевозить детские коляски, велосипеды и крупный багаж.

Кому и этого мало, могут купить билеты в первый класс. Там кожаные сиденья, более свободное расположение кресел, есть кнопка вызова проводника. Эта часть вагона дополнительно отделена стеклянной перегородкой, что дает пассажирам больше уединения.


Большое внимание в новых дизель-поездах уделили безбарьерной среде. Пониженный пол и оборудованные выдвижными ступеньками двери делают процесс посадки максимально быстрым, удобным и безопасным. Есть специальные места для проезда инвалидов-колясочников и сопровождающих их людей. С оглядкой на эту категорию пассажиров спроектирован и туалетный комплекс. Информационная навигация выполнена с использованием шрифта Брайля.

Минчанка Инна Савицкая – частый гость в Могилеве, где живут ее родственники.

– Раньше пользовалась маршрутками разных служб, – делится девушка. – Время и цена примерно сопоставимы с поездом, но у последнего ряд преимуществ. Во-первых, точное время отправления. Во-вторых, комфорт – сидишь просторно, не трясет, можно даже поспать, что не всегда получается в машине. Также большим плюсом для меня стали розетки, поскольку я часто работаю за ноутбуком. Ну и вишенка на торте – безопасность, ведь дорога есть дорога.
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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