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  2. Новым креативным директором Chloé назначена Габриэла Херст

Новым креативным директором Chloé назначена Габриэла Херст

Французский модный дом не стал тянуть с объявлением имени нового креативного директора – им стала нью-йоркский дизайнер Габриэла Херст. Об этом сообщает The Business of Fashion. 


Херст более десяти лет проработала в марке Candela, после чего создала свой собственный одноименный бренд. На счету дизайнера премии CFDA и The Fashion Awards, а также International Woolmark Prize. 

В своем официальном заявлении Габриэла поблагодарила бывшего креативного директора и других выдающихся дизайнеров, которые до нее сотрудничали с маркой и внесли свой вклад в ее развитие. 

Напомним, что на днях стало известно об уходе Наташи Рамсей-Леви, которая три с половиной года проработала на посту креативного директора Chloé. 

Фото: businessoffashion.com
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