«Новым фактором в сфере безопасности стало активное применение инструментов «умной» силы» - Вольфович

Об этом заявил журналистам Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, что спектр военных опасностей стал более комплексным, а их сущность уже выходит за рамки только военной сферы.

По словам Александра Вольфовича, новым фактором в сфере безопасности стало все более широкое, активное применение «умной» силы, включающей «грубую», в том числе военную, силу для формирования наиболее оптимальной стратегии завоевания превосходства:

– С наращиванием потенциала блока НАТО, увеличением интенсивности и масштабов учений стран – членов альянса, значение за рубежом придается развитию принципиально новых технологий в военной сфере. Одновременно разрабатываются принципы ведения кибервойн, совершенствуются методы использования кибероружия, заметное внимание уделяется повышению возможностей проведения операций в киберпространстве и в космосе, которые рассматриваются и как новые театры военных действий.

По мнению Государственного секретаря Совета Безопасности эта и иные проблемы требуют активного обсуждения с привлечением ведущих ученых и экспертов.