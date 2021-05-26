У парижского Лувра новый директор - Лоранс де Кар. До этого она занимала пост президента Музея Орсэ и Оранжери, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства культуры Франции.
- Президент республики (Эммануэль Макрон) по предложению министра культуры Розелин Башло назначил Лоранс Кар директором Лувра, - прокомментировали в ведомстве.
Лоранс де Кар вступит в новую должность с 1 сентября, и станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.
До нее один из крупнейших художественных музеев в мире более восьми лет возглавлял Жан-Люк Мартинес. Эммануэль Макрон поблагодарил его за труд и похвалил за достижения за время руководства.
- За время двух своих мандатов господин Мартинес увеличил количество посетителей музея до более чем десяти миллионов в год и позволил ему привлечь новую аудиторию благодаря политике активного посредничества и улучшению порядка приема гостей в музее. Это также укрепило международное влияние Лувра, в основном, крупный успех Лувра Абу-Даби, - приводят слова президента республики в министерстве культуры.
Мартинеса, который до 31 августа будет директором Лувра, назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. К выполнению своих новых обязанностей он приступит 1 сентября.
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Новым директором Лувра впервые стала женщина
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