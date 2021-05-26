Новым директором Лувра впервые стала женщина

, - прокомментировали в ведомстве.Лоранс де Кар вступит в новую должность с 1 сентября, и станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.До нее один из крупнейших художественных музеев в мире более восьми лет возглавлял Жан-Люк Мартинес. Эммануэль Макрон поблагодарил его за труд и похвалил за достижения за время руководства.- приводят слова президента республики в министерстве культуры.Мартинеса, который до 31 августа будет директором Лувра, назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. К выполнению своих новых обязанностей он приступит 1 сентября.