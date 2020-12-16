Новые вкусы старого салата: гастроэксперт рассказала, как приготовить оливье по-другому

Новый год можно представить без елки, шампанского или снега, но только не без салата "Оливье". Однако за столько лет некоторые устали от классического рецепта, хочется какого-нибудь разнообразия. Специально для такой категории людей гастроэксперт Татьяна Литвинова рассказала на своем YouTube-канале, как приготовить салат по-другому.
Скриншот из видео
Для обновленного рецепта понадобится картофель (200 гр.), морковь (200 гр.), яйца (4 шт.), соленые огурцы (200 гр.), мясо индейки (200 гр.), зеленый горошек (200 гр.) и соевый соус (50 мл). Вместо покупного майонеза в оливье необходимо добавить домашний, рецептом которого Татьяна Литвинова также поделилась. Ингредиенты следующие: яйцо (1 шт.), горчица (1 ч.л.), мед (1 ч.л.), сок лимона (1/4 штуки), масло растительное рафинированное (100 мл), сметана (2 ст.л.) и соль, перец черный по вкусу.
Скриншот из видео
Обновить классический рецепт салата можно в том случае, если добавить в него не вареный, а запеченный в духовке картофель. Это и вкуснее, и полезнее. А еще больше полезных свойств в салате будет за счет зеленого горошка.
– Я обязательно кладу в оливье этот продукт, потому что нужно есть много овощей. При этом зеленый горошек обязательно следует залить соевым соусом. Не поверите, но это очень вкусно. Продукт должен хорошенько промариноваться в соевом соусе. Кстати, для салата использую замороженный зеленый горошек, размораживаю его и опускаю в кипяток буквально на одну минутку. Таким образом бланширую и заливаю соусом, – поделилась Татьяна Литвинова.
Самый главный секрет обновленного оливье заключается в мясе индейки, приготовленном по технике су-вид.
А чтобы сделать салат еще вкуснее, в него нужно добавить майонез, для приготовления которого следует взбить погружным блендером одно яйцо, добавить горчицу, мед и влить тонкой струйкой оливковое масло.
– Лучше всего на старте не добавлять много масла, только со временем можно чуть-чуть увеличивать количество. Первое же масло должно хорошенечко соединиться, – отметила гастроэксперт.
Последний ингредиент – лимонный сок. Его необходимо добавить в майонез.
– Если готовый продукт нравится, значит и салат будет вкусным, – резюмировала Татьяна Литвинова.
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Новые вкусы старого салата: гастроэксперт рассказала, как приготовить оливье по-другому
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