Новые вкусы старого салата: гастроэксперт рассказала, как приготовить оливье по-другому

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Для обновленного рецепта понадобится картофель (200 гр.), морковь (200 гр.), яйца (4 шт.), соленые огурцы (200 гр.), мясо индейки (200 гр.), зеленый горошек (200 гр.) и соевый соус (50 мл). Вместо покупного майонеза в оливье необходимо добавить домашний, рецептом которого Татьяна Литвинова также поделилась. Ингредиенты следующие: яйцо (1 шт.), горчица (1 ч.л.), мед (1 ч.л.), сок лимона (1/4 штуки), масло растительное рафинированное (100 мл), сметана (2 ст.л.) и соль, перец черный по вкусу.Обновить классический рецепт салата можно в том случае, если добавить в него не вареный, а запеченный в духовке картофель. Это и вкуснее, и полезнее. А еще больше полезных свойств в салате будет за счет зеленого горошка.– поделилась Татьяна Литвинова.Самый главный секрет обновленного оливье заключается в мясе индейки, приготовленном по технике су-вид.А чтобы сделать салат еще вкуснее, в него нужно добавить майонез, для приготовления которого следует взбить погружным блендером одно яйцо, добавить горчицу, мед и влить тонкой струйкой оливковое масло.– отметила гастроэксперт.Последний ингредиент – лимонный сок. Его необходимо добавить в майонез.– резюмировала Татьяна Литвинова.