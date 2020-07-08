Новые туристические маршруты разработаны в Могилевской области

Пока из-за пандемии многие традиционные курорты закрыты, «Могилевоблтурист» в сезон отпусков предложил новые туры внутри региона.





Так, в живописном туристическом комплексе в Круглянском районе «Николаевские пруды» пройдет фестиваль-слет с мастер-классами от звезд телепроектов и ведущих продюсеров страны по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, акробатике, ритмике и продвижению в интернете.

Для любителей порыбачить – туры на Чигиринское водохранилище с питанием и проживанием. А для желающих отдохнуть и привести себя в порядок – спа-туры в санаторий имени Орловского (Кировский район). Гости фестиваля «Александрия собирает друзей» смогут оценить новый туристический маршрут по достопримечательностям Шклова, Александрии и окрестностей.