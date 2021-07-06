Министерство юстиции напоминает, что с 8 июля в законодательство о рекламе вносятся некоторые изменения, передает БЕЛТА.
Об этом рассказала начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская. Она указала на то, что поменяются требования к рекламированию риелторскими организациями объектов недвижимости.
Как и ранее, риелторская организация вправе рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя риелторских услуг после заключения соответствующего договора.
Новыми требованиями будет то, что риелторская организация при оказании риелторских услуг в рекламе объекта недвижимости должна указать номер и дату заключения договора на оказание риелторских услуг, свои наименование, учетный номер плательщика, а также номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности услуг – риелторских услуг, если нужно получение такой лицензии.
Представитель ведомства пояснила, что эти изменения вызваны неоднократными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости и жалобами клиентов. Например, информация о предлагаемых объектах недвижимости публиковалась без заключения договоров на оказание риелторских услуг в отношении этих объектов. Так, объекты, описываемые в объявлениях, были не настоящими. Это делалось, чтобы привлечь потребителей. Имели место и случаи, когда в объявлении указывались контакты "собственника", а по факту человек общался с риелтором.
Руководители риелторских организаций должны принять соответствующие меры к неукоснительному соблюдению требований законодательства и недопущению таких нарушений.
Фото: БЕЛТА
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Новые требования к размещаемой риелторами недвижимости рекламе устанавливаются с 8 июля
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