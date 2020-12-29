Крупные промышленные потребители будут по новым тарифам платить за электроэнергию с 1 января следующего года. Это предусмотрено постановлением МАРТ и Минэнерго от 30 ноября 2020 года № 78/44, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Документом преобразована инструкция по определению групп потребителей электрической и тепловой энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую энергию. В нее внесена новая категория потребителей электрической энергии – "Энергоемкие потребители", для которых будут установлены дифференцированные по временным периодам тарифы на электрическую энергию в зависимости от объема потребления сверх установленных пороговых значений. Так, установлено шесть пороговых значений потребления: до 25 млн кВт/ч включительно, от 25 млн кВт/ч до 75 млн кВт/ч включительно, от 75 млн кВт/ч до 125 млн кВт/ч включительно, от 125 млн кВт/ч до 175 млн кВт/ч включительно, от 175 млн кВт/ч до 275 млн кВт/ч включительно и свыше 275 млн кВт/ч.
Вместе с тем МАРТ приняло постановление от 30 ноября 2020 года № 79, согласно которому для потребителей, отнесенных к категории "Энергоемкие потребители", определен отдельный порядок индексации тарифов при проведении расчетов за потребленную электроэнергию с применением коэффициента индексации, равного "1".
– Это позволит сделать применение устанавливаемых тарифов наиболее прозрачным и ясным для инвесторов и предприятий, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие увеличение электропотребления, – отмечается в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также заявили, что принятие постановлений № 78/44 и № 79 не затрагивает вопросы электроснабжения населения.
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Новые тарифы на электроэнергию для крупных промышленных потребителей будут действовать с 1 января
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Фото: Сергей ЛОЗЮК