В Беларуси с 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана на электроэнергию для энергоемких производств, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.
"С 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана для энергоемких производств в зависимости от объемов потребления электрической энергии", – сказал Виктор Каранкевич.
По его словам, предусмотрено выделение шести групп производств-потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу "чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии".
Виктор Каранкевич обратил внимание, что еще до запуска первого энергоблока БелАЭС и для населения, и для реального сектора экономики были установлены тарифы, стимулирующие увеличение потребления электроэнергии.
Так, в 2019 году были введены новые тарифные группы для населения на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. За 11 месяцев текущего года более 7 тысяч абонентов перешли на расчеты по тарифам на электрическую энергию для указанных нужд.
Как отметил министр, физические лица активно обращаются за выдачей технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления еды. В январе – ноябре в энергоснабжающие организации поступило 22,4 тысячи таких запросов, из них 17,8 тысячи, или 80%, были удовлетворены.
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Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА