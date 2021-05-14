Новые способы оплаты проезда в общественном транспорте планируют внедрить в Минске

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– пояснил мэр Минска.Во время встречи уделили внимание и другим вопросам, связанным с работой общественного транспорта. Было отмечено, что для улучшения экологической обстановки в Минске ежегодно увеличивают закупки электротранспорта.Также был задан вопрос, сохранят ли в столице трамвайную сеть. Глава города ответил, что данный вид транспорта актуален среди горожан, поэтому он продолжит курсировать по столице.