Новые способы оплаты проезда в наземном общественном транспорте могут появиться в столице. Такой информацией поделился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, сообщает БЕЛТА.
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– Оплата за проезд должна вноситься своевременно. Знаем, что действующий механизм расчета за проезд в наземном общественном транспорте жителям не очень нравится, поэтому работаем над внедрением новых способов. Варианты для оплаты будут аналогичны тем, что функционируют в метро, – пояснил мэр Минска.
Во время встречи уделили внимание и другим вопросам, связанным с работой общественного транспорта. Было отмечено, что для улучшения экологической обстановки в Минске ежегодно увеличивают закупки электротранспорта.
Также был задан вопрос, сохранят ли в столице трамвайную сеть. Глава города ответил, что данный вид транспорта актуален среди горожан, поэтому он продолжит курсировать по столице.
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Новые способы оплаты проезда в общественном транспорте планируют внедрить в Минске
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