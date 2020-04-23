Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля

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БЕЛТА

В целях снижения долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Так, сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов за весь срок пользования микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией, а сумма неустойки (штрафа, пеней) не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма.Также не допускается включение в договор микрозайма условий о взимании микрофинансовой организацией с заемщика повышенных процентов за пользование микрозаймом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору микрозайма.Изменены подходы к формированию уставного фонда ломбарда (он должен быть сформирован путем внесения денежных средств в размере не менее минимального размера уставного фонда, установленного Нацбанком). Это позволит улучшить финансовое положение ломбардов и повысить уровень ответственности их учредителей.При этом расширен перечень видов деятельности, которые вправе будут осуществлять ломбарды (предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога (транспортного средства) ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранение вещей и их приобретение с целью реализации).В случае возникновения конфликтной ситуации между заемщиком и заимодавцем до обращения в суд или Национальный банк обязательным будет предъявление сторонами спора претензии – письменного предложения о добровольном урегулировании возникшего спора.Также установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению (привлечению) займов и микрозаймов. Реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Данное требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на любые субъекты, предоставляющие денежные средства взаем.В соответствии с нововведениями членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (для получения финансирования своей деятельности) смогут стать физические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, виды деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.После вступления в силу изменений предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества смогут не являющиеся микрофинансовыми организациями государственные юридические лица, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также юридические лица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь.С 27 апреля 2020 года некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда, утрачивают право регулярно предоставлять микрозаймы. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, которые ранее были заемщиками фондов, смогут получать микрозаймы от потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.Кроме того, для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами. С 27 апреля 2020 года предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения. Ранее нарекания вызывали сделки по предоставлению гражданам денежных средств под высокие проценты, оформляемые в виде возвратного лизинга мобильных телефонов и компьютерной техники.В целях приведения актов законодательства в соответствие с Указом № 394 принят ряд постановлений правления Национального банка.Принятые Нацбанком нормативные правовые акты, в частности, устанавливают для лиц, не являющихся микрофинансовыми организациями, но получивших право осуществлять микрофинансовую деятельность, содержание уведомления о намерении осуществлять микрофинансовую деятельность и порядок его направления в Национальный банк. Такие организации при осуществлении микрофинансовой деятельности обязаны соблюдать требования, установленные Указом № 394 для микрофинансовых организаций, а также принятыми в его развитие нормативными правовыми актами Нацбанка.Также определен объем и порядок раскрытия организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, информации об осуществляемой деятельности и финансовом состоянии. Наличие этой информации позволит потребителям услуг, оказываемых такими организациями, сравнить условия предоставления микрозаймов, выбрав для себя наиболее подходящий финансовый продукт, а также оценить финансовое положение заимодавца.Устанавливаются (уточняются) формы отчетности, представляемой микрофинансовыми организациями в Национальный банк. Так, предусмотрено представление на ежемесячной основе краткой информации (от 10 до 12 показателей в зависимости от вида микрофинансовой организации) о предоставлении денежных средств в заем, при этом отменяется необходимость представления отчетности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе. Также показатели отчетности уточнены с учетом нового перечня субъектов, которым потребительские кооперативы вправе предоставлять денежные средства, и новых видов деятельности, которые будут вправе осуществлять ломбарды.Кроме того, определены (уточнены) требования к содержанию правил предоставления микрозаймов и порядок доведения информации до сведения потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой организацией. Ранее, как правило, информация доводилась в устной форме, теперь по требованию потребителя услуг может предоставляться в письменной форме одним из способов (по выбору потребителя), предусмотренных правилами предоставления микрозаймов.Совершенствуется порядок создания и ведения реестра микрофинансовых организаций, включения таких организаций в указанный реестр и исключение из него. В частности, определены квалификационные требования и требования к деловой репутации руководителя микрофинансовой организации и лица, исполняющего его обязанности более четырех месяцев, установлены дополнительные основания исключения микрофинансовой организации из реестра (при неосуществлении микрофинансовой деятельности в течение 6 месяцев; при несоблюдении ломбардом установленного минимального размера уставного фонда).Также совершенствуются требования к некоммерческим микрофинансовым организациям (потребительским кооперативам), которые наряду с предоставлением микрозаймов вправе привлекать денежные средства от своих членов – физических лиц, не являющихся учредителями данной организации. В частности, определено, что потребительский кооператив, который намеревается привлечь денежные средства от указанных лиц, должен информировать Национальный банк о таком намерении и соблюдении установленных критериев не только до начала привлечения, но и ежегодно в последующем. При этом уточнен порядок расчета отдельных нормативов, что позволит сократить временные затраты потребительских кооперативов на их расчеты и составление отчетности. Принимаемые меры направлены на защиту прав физических лиц в части обеспечения возврата денежных средств, предоставленных ими такой организации.Кроме того, можно отметить, что в соответствии с Положением о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденным Указом № 394, у каждой микрофинансовой организации должен быть свой сайт, адрес которого будет отражаться в реестре микрофинансовых организаций (размещается на официальном сайте Национального банка).Указ № 394, а также принятые в его развитие нормативные правовые акты Национального банка будут способствовать дальнейшему гармоничному развитию рынка микрофинансирования за счет расширения спектра услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, круга потребителей таких услуг, оптимизации регуляторной нагрузки на микрофинансовые организации, усиления ответственности их собственников, а также совершенствования подходов к защите прав и законных интересов потребителей таких услуг.