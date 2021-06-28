Главное – о жертвах не сообщалось. Новые детали об инциденте приводит РИА Новости.
Согласно данным агентства, в результате взрыва и последующего пожара в районе станции метро Elephant & Castle в столице Великобритании есть один пострадавший. Ему оказывается медицинская помощь.
Люди из ближайших домов эвакуированы, остальных просят избегать зоны происшествия. Большинство дорог в районе перекрыто.
Очевидцы произошедшего рассказали, что на месте были слышны хлопки как при взрыве, а потом появился столп дыма, разгорелся пожар. В полиции Лондона прокомментировали: «Инцидент не связан с терроризмом».
Ранее сообщалось, что на месте работают 70 пожарных – сейчас появилась информация, что их число выросло примерно до сотни.
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Новые подробности о взрыве в Лондоне: данные о пострадавших и комментарий полиции
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