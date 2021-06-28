Новые подробности о взрыве в Лондоне: данные о пострадавших и комментарий полиции

Согласно данным агентства, в результате взрыва и последующего пожара в районе станции метро Elephant & Castle в столице Великобритании есть один пострадавший. Ему оказывается медицинская помощь.Люди из ближайших домов эвакуированы, остальных просят избегать зоны происшествия. Большинство дорог в районе перекрыто.Очевидцы произошедшего рассказали, что на месте были слышны хлопки как при взрыве, а потом появился столп дыма, разгорелся пожар. В полиции Лондона прокомментировали: «Инцидент не связан с терроризмом».Ранее сообщалось, что на месте работают 70 пожарных – сейчас появилась информация, что их число выросло примерно до сотни.