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  2. Новые отделы и лаборатории, развитие международного сотрудничества: в РНПЦ «Кардиология» обсудили перспективный план развития центра

Новые отделы и лаборатории, развитие международного сотрудничества: в РНПЦ «Кардиология» обсудили перспективный план развития центра

Сегодня в РНПЦ «Кардиология» прошло заседание с участием и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и руководства центра. На повестке – перспективы развития клиники и кардиологической помощи в стране. На встрече звучало множество инновационных и прогрессивных идей. Среди них – создание новых отделов (например, отдела интервенционной кардиологии, отдела аритмологии) и лаборатории регистров, медицинской статистики и телемедицины.  Обсуждалось также строительство Республиканского консультативно-диагностического кардиологического центра. Еще одно предложение – дать РНПЦ имя профессора Георгия Сидоренко, который стоял у истоков кардиологической службы и был первым директором НИИ кардиологии. 


Прямо сейчас в РНПЦ строится новый корпус, где разместится центр гибридной кардиохирургии. Предполагается, что на первом этаже корпуса будет располагаться аптека, на втором – научная часть, а на третьем – реанимация на 12 коек. Также в центре откроются четыре гибридные операционные. 

– Обычно защита планов развития клиник проходит в Минздраве, но в этот раз мы сделали мероприятие более широким. Сегодня прошла очень плодотворная беседа, мы услышали с мест уточнения, предложения, касающиеся работы системы не только РНПЦ «Кардиология», но и всего здравоохранения, – отметил Дмитрий Пиневич. – Строящийся центр гибридной кардиохирургии – это проект будущего, который будет определять развитие экономики и  социальных институтов. Уникальные медицинские технологии будут внедряться в первую очередь в РНПЦ, а затем масштабироваться на всю страну. 

Директор РНПЦ Наталья Митьковская подчеркнула, что в кардиологии все должно развиваться быстро и непривычно. 

– С удовлетворением хочу заметить, что белорусские специалисты развиваются эффективно, по некоторым направлениям в мире мы занимаем серьезные позиции. Сейчас мы участвуем в создании инновационного корпуса, в котором появятся новые операционные. Однако в здании не будет коечного фонда, предполагается лишь реанимационное отделение на 12 коек. Поэтому сейчас мы обсуждаем вопрос строительства амбулаторно-поликлинического корпуса, в котором будет возможность организовать терапевтические отделения. 

Фото: БЕЛТА
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