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Новые кадры фильма "Довод" попали в сеть

Детали сюжета новой картины Кристофера Нолана до сих пор скрывают, а премьеру все еще собираются показать в июле, сообщает MovieWeb.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выложила в сеть несколько новых кадров из фильма Кристофера Нолана "Довод".

На фотографиях есть актеры Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон. Пока непонятно, играют ли они напарников, выполняющих сверхсекретную миссию, связанную с предотвращением Третьей мировой войны, ведь сюжет фильма все еще неизвестен.

Сообщалось, что на фильм потратили более 200 миллионов долларов  это самый масштабный проект Нолана. Съемки проходили в семи странах, а в актерский состав кроме Вашингтона и Паттинсона вошли Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.

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