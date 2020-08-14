Новые экспрессные маршруты будут введены в столице

Однако из семи выставленных маршрутов два не нашли своих обладателей, конкурс по ним не состоялся, пишет Минск-Новости.

Несколько новых экспрессных маршрутов появилось в Минске в результате очередного конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Как отметили на предприятии «Столичный транспорт и связь», которое организует и проводит такие мероприятия, на городском маршруте № 1118-ТК «ДС «Серова» – Павлины Медёлки» компания уже некоторое время работает по временному договору, заключенному на период организации и проведения конкурса. Она же и выиграла конкурс.

Также по временным договорам обслуживали ранее пассажиров и перевозчик на пригородном маршруте № 1582-ТК «АС «Автозаводская» — Загорье», и частные предприятия на междугородных № 7407-ТК «Минск – Вороново» и № 7408-ТК «Минск – Гродно». По итогам конкурса им предоставлено право и далее работать на этих направлениях.

К сожалению, из семи выставленных маршрутов два не нашли своих обладателей – это городской № 1050-ТК «ДС «Лошица-2» – МВЦ «Экспобел» и междугородный № 7605-ТК «Минск – Климовичи».

Что касается маршрута № 1468-ТК «Ст. м. «Малиновка» – Сеница – Атолино», то состязания как такового тоже не было, но право перевозок пассажиров в этом направлении предоставили единственному участнику, подавшему соответствующие документы и пришедшему на конкурс. Маршрут начнет действовать ориентировочно в начале осени.