«Новые доспехи, тот же ведьмак». Как будет выглядеть Генри Кавилл во втором сезоне популярного сериала

New armour, same witcher. Here's your first look at Henry Cavill as Geralt in @witchernetflix Season 2. pic.twitter.com/Hx7UCpzrTW— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 5, 2020
По снимкам видно, что Кавилл на съемках работает во внушительном комплекте черных кожаных доспехов. Менять костюм в этом сезоне практически не будут, что отличает его от первых серий «Ведьмака», где броня Геральта менялась в зависимости от времени действия.
– Новые доспехи, тот же ведьмак, – комментируют фото в Netflix.
Съемки самого популярного сериала Netflix весной приостановили из-за пандемии коронавируса, но возобновили в августе, уточняет РИА Новости. Точная дата выхода «Ведьмака» не сообщается.