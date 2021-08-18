Новые Чарльз и Диана: Netflix опубликовал первые кадры пятого сезона сериала «Корона»

Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры пятого сезона сериала «Корона». Компания также рассекретила имена новых актеров, сообщает Super.ru.
Теперь принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по фильмам «Великий Гэтсби» и «Довод». Образ принца Чарльза воплотит британский актер Доминик Уэст.
Ранее стало известно, что роль Елизаветы II исполнит Имельда Стонтон, сыгравшая Долорес Амбридж в «Гарри Поттере».
"Корона" – исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: netflix.com