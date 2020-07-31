Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке

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БЕЛТА

, – рассказал Виктор Мойсюк.Оборудование нового поколения позволяет с высокой точностью диагностировать заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, щитовидной железы, сосудов, проводить внутриполостные обследования. Также приобретены специальные датчики, позволяющие выполнять пункции предстательной железы, объемных жидкостных образований брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства под УЗИ-контролем., – подчеркнул главврач ЦРБ.В ближайшее время автопарк районной больницы пополнится новым реанимобилем.– пояснил Виктор Мойсюк.Кроме того, в столинской больнице завершили модернизацию помещений для установки компьютерного томографа. Приобретение оборудования ожидается до конца года.