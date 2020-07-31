В Столинском районе Брестской области установили два аппарата УЗИ эксперт-класса фирмы Samsung. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач центральной районной больницы Виктор Мойсюк.
Фото: архив БЕЛТА
"Один аппарат установили в столинской больнице рядом с приемным отделением, что позволит проводить и экстренные, и плановые диагностические обследования. Второй – в давид-городокской поликлинике", – рассказал Виктор Мойсюк.
Оборудование нового поколения позволяет с высокой точностью диагностировать заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, щитовидной железы, сосудов, проводить внутриполостные обследования. Также приобретены специальные датчики, позволяющие выполнять пункции предстательной железы, объемных жидкостных образований брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства под УЗИ-контролем.
"С помощью датчиков можно проводить некоторые малоинвазивные оперативные вмешательства. Очень важен онкоскрининг, то есть диагностика злокачественных опухолей на ранних стадиях. В свете пандемии коронавируса расширились возможности для обследования органов грудной клетки (легких, плевральной полости), чтобы оценить их структурные изменения и принимать конкретные решения", – подчеркнул главврач ЦРБ.
В ближайшее время автопарк районной больницы пополнится новым реанимобилем. "Сейчас проводится процедура закупки. Учитывая отдаленность нашего района, реанимобиль значительно улучшит условия для транспортировки пациентов в медучреждения Пинска, Бреста и Минска", – пояснил Виктор Мойсюк.
Кроме того, в столинской больнице завершили модернизацию помещений для установки компьютерного томографа. Приобретение оборудования ожидается до конца года.
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Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке
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