Новую версию бронеавтомобиля для спецназа показали на "Армии-2021"

На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представили бронеавтомобиль К-4386 (4х4) в версии ЗА-СпН в пустынном камуфляже.Снаряженная масса -12000 кг, полная-14000 кг, грузоподъемность -2000 кг. Мощность дизельного двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, дорожный просвет - 410 мм.Машина имеет хорошую защиту от пуль и осколков, а также от различных мин и фугасов. Последние, как известно, широко используют различные незаконные вооруженные формирования.На крыше колесного "спецназовца" установлена имеющая круговое бронирование рубка с вооружением. 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд" способен бороться с различной автомобильной техникой, живой силой противника, а также воздушными целями, например беспилотниками.Еще имеется пусковая установка комплекса управляемого ракетного противотанкового вооружения "Корнет" с управлением по лучу лазера и тандемными кумулятивными боевыми частями, способными уничтожать самые современные зарубежные основные танки. Также имеются фугасные и термобарические варианты.В кормовой части закреплен 82-мм миномет, с помощью которого можно оказывать эффективную огневую поддержку действующим подразделениям.Фото: Алексей Моисеев