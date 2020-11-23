МТЗ представил новинки на международной выставке в Китае. Новая модель BELARUS 3523 привлекла внимание посетителей China International Agriculture Machinery.
Трактор мощностью 350 л. с. презентовали на стенде компании China First Heavy Industries – партнера ОАО «МТЗ». Здесь можно было не только визуально оценить машину, но и сразу устроить ей тест-драйв.
Стенд с трактором BELARUS посетили более 2 тыс. человек, большая часть из которых – профессиональная аудитория. Китайская публика отметила сразу несколько преимуществ новой модели. Например, новаторскую систему электромеханической трансмиссии, передний/задний ВОМ и подъемное устройство, которые значительно повышают функциональность трактора. Кроме того, посетителям понравились высокое качество и надежность материалов, используемых для производства механического оборудования.
Международная выставка China International Agriculture Machinery 2020 – единственное широкомасштабное выставочное мероприятие сельскохозяйственной техники в Китае в нынешнем году. На площади в 200 тыс. кв. м были размещены стенды более 1,8 тыс. экспонентов. Выставку посетили около 120 тыс. человек.
Фото: пресс-служба МТЗ
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Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
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