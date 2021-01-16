Новости реестра опасной продукции: российские «тушенка» и «сгущенка» оказались совсем не тем, за что себя выдавали

В реестре опасной продукции, размещенном на сайте Госстандарта Беларуси, в январе появились несколько позиций продовольственных товаров, которые не должны попасть на прилавки нашей страны благодаря бдительности контролирующих органов.
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Речь идет, в частности, о консервах мясо-растительных стерилизованных кусковых «Тушенка свиная «Кусковая» производства ООО «Елецкий мясокомбинат» (Российская Федерация, г. Елец). Оказалось, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».
– Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать продукт по наименованию, – говорится в сопроводительной информации реестра. – По результатам органолептической оценки и физико-химическим испытаниям установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной продукцией. Согласно требованиям ТР ТС 034/2013 «кусковые консервы – консервы, изготовленные из мясных и не мясных ингредиентов, измельченных на куски массой свыше 30 г, тушенных в собственном соку, соусе, бульоне или желе». Фактически содержимое банок консервов состоит из измельченных кусочков различной формы в желеобразной субстанции массой от 5–6 г. На маркировке информация о пищевой ценности недостоверная и вводит в заблуждение потребителей. В результате испытаний установлено фактическое значение показателей пищевой ценности: белки 5,2 г, жиры 2,8 г, что не соответствует показателям, заявленным в маркировке на потребительской упаковке: белки 4,0 г, жиры 15,0 г.
Еще один любопытный экземпляр – продукт молочный сгущенный с сахаром «Сгущенка с сахаром» с молочной сывороткой, массовая доля жира 1,0%», изготовленный АО «Консервный завод "Поречский"» (Российская Федерация, Ярославская область). Данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Как записано в реестре опасной продукции, наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт, не позволяет идентифицировать его как продукцию, за которую она выдается изготовителем. Дело в том, что изделие не может быть идентифицировано как «продукт молочный», так как, согласно составу, основным продуктом является сахар.
Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, ведется с 2015 года.
Фото: pixabay.com
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Новости реестра опасной продукции: российские «тушенка» и «сгущенка» оказались совсем не тем, за что себя выдавали
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