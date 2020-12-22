Новости о новом штамме коронавируса вызвали падение цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1% – до $50,37 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,2% – до $47,38 за баррель.В понедельник, 21 декабря, падение цен на нефть составило 3%, что частично нивелировало тот рост, который был характерен для последнего времени на фоне развертывания вакцинации против коронавируса.