Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел утром 7 декабря. В районе автодороги между Полоцком и Новополоцком легковушка сбила женщину. После ДТП автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, наехала машина Volkswagen Polo. За рулем находился 24-летний житель Полоцка, который и вызвал милицию.
Сотрудниками розыска вместе с коллегами из ГАИ начался поиск автомобиля и его водителя. В 8 районах области и Новополоцке был введен план «Перехват». Активно отрабатывалась дворовая территория, а также стоянки и другие места парковок. В результате в поле зрения милиционеров попал автомобиль «Peugeot 306», который находился возле одной из новополоцких поликлиник. Иномарка с поврежденным лобовым стеклом и кузовом принадлежала 51-летней гардеробщице медучереждения.
В ходе опроса женщина призналась, что сбила человека. Она рассказала, что отвезла дочь на поезд и направлялась на работу. Наехав на пешехода испугалась и поспешила скрыться.
Погибшей оказалась 40-летняя жительница Новополоцка.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Опубликовано:
285
В Новополоцке водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter