Новолуние в Деве, ретроградный Меркурий и день осеннего равноденствия: прогноз на сентябрь от астролога

Астролог Анастасия Воскресенская рассказала своим подписчикам в Instagram, чего следует ждать от первого осеннего месяца.
– Нас ожидает богатый на астрологические события месяц: важные новолуние и полнолуние, осеннее равноденствие, ретроградный Меркурий, – пояснила эксперт.
По ее словам, начало месяца будет ленивым, хотя жизнь и начинает бурлить. Школьникам и студентам нужно становиться активными и включаться в социальные процессы, а делать это будет непросто – потребуется время на раскачку. Марс, как сказала Анастасия Воскресенская, в оппозиции с Нептуном может делать нас размытыми, мечтательными, вдохновленными и немного медлительными.
Астролог добавила, что начало сентября – это великолепное время для творчества (музыка, поэзия, картины, лепка и т.д.), а вот для конкретики и объективности – не совсем.
"Будьте аккуратны на воде и водных транспортных средствах, а также с химией, лекарствами, продуктами по 20 сентября включительно. Первые дни (до 7–8 сентября) нежелательно начинать какие-либо серьезные дела. Да и начать их непросто – будет много сомнений и иллюзий", – дала рекомендации эксперт.
Астролог рассказала и про новолуние, которое пройдет 7 сентября в знаке зодиака Дева:
– Очень хорошее новолуние, мечтательное, даже несмотря на рациональную и структурированную Деву. Это время прекрасно для визуализации, аффирмаций, составления карт желаний. Дева за здоровое питание, чистоту и любую заботу о себе, поэтому неплохо в этот период начать избавляться от вредных привычек, соблюдать водный баланс, правильно питаться. Перед новолунием может наблюдаться отсутствие сил и энергии: не стоит себя за это ругать.
Специалист считает, что сентябрь – это время для творческих людей. Есть все возможности для прорыва. Хороший месяц для работы с психологом, начала духовных увлечений.
В середине месяца, как рассказала Воскресенская, люди особенно подвержены проблемам заражений вирусом, отравлений. В районе 14 сентября на оппозиции Солнца с Нептуном мы будем склонны к иллюзиям, жертвенности, душевным переживаниям и проблемам со сном. Легко может сбиться привычный режим.
– 10 сентября Венера перейдет в знак Скорпиона: могут накалиться эмоции, возможны ревность и взаимные претензии у влюбленных. В районе 22–24 сентября Венера перейдет к Урану, который также создаст напряженный эмоциональный фон. "Держитесь и не нарубите дров. Некоторые поступки и слова не всегда можно исправить", – дала советы астролог.
21 сентября будет полнолуние. По словам специалиста, чувства поднимутся на поверхность, возможны говорящие и вещие сны. В этот день астролог не советует пить алкоголь, лучше посвятить время себе, отдохнуть и помедитировать.
22 сентября наступит день осеннего равноденствия: одно из самых важных астрологических событий сентября.
С 27 сентября начинается период ретроградного Меркурия. Следует быть более аккуратными на дорогах, внимательными при подписании документов и в принятии важных решений. Также не стоит совершать крупные покупки. Все важные дела астролог посоветовала закончить до 25-го числа этого месяца.
Сложные дни: 1, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 30.
Благоприятные дни: 5, 6, 8, 11, 19, 26, 27, 30.
Фото из архива БЕЛТА